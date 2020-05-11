برلمانية تطالب بدعم الأطقم الطبية: خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا

توجهت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة المنصورة، بالشكر لكافة الأطقم الطبية ومجهوداتها في مكافحة فيروس كورونا، وتسخير طاقتهم وأوقاتهم لرعاية المرضى، وتخفيف الآلام عنهم، مما يستلزم توجيه كافة أشكال الدعم سواء المادي أو المعنوي تقديرا لتلك المجهودات التي لولاها ما استطاعت الدولة المصرية بقياداتها مواجهته.





وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل إبعاد هذا الوباء عن الشعب المصري والحفاظ على حياته، ودفعت تلك الأطقم ثمن هذا بوجود إصابات داخل الفرق الطبية نتيجة الاختلاط المباشر مع المرضى والمصابين.





ولفتت عضو مجلس النواب، أن الأطقم الطبية والأطباء وكل فرد يعمل في المنظومة الصحية في الوقت الحالي يمثلون خط الدفاع الأول في مكافحة جائحة كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين وتوجيه الرعاية الكاملة للمرضى والمصابين.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.