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بريطانيا: ارتفاع مجموع الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 32 ألفا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع مجموع الوفيات بفيروس كورونا إلى أكثر من 32 ألفا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شدد على ضرورة أن يحترم المواطنون تدابير العزل الصحي، مؤكدا أنه سيزيد قيمة الغرامات المفروضة على منتهكي هذه التدابير.

 

وفي كلمة ألقاها أمس الأحد، حذر جونسون البريطانيين قائلًا: "يجب عليكم أن تمتثلوا لقواعد التباعد، وحتى نطبق هذه القواعد على أكمل وجه، سنزيد قيمة الغرامات المفروضة على الأقلية الصغيرة التي تنتهك التدابير".

 

وفي سياق آخر، توجهت مجموعة من 50 لاجئا وطالب لجوء من اليونان إلى المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، للتجمع مع أقاربهم في عملية نقل تم إيقافها بسبب إغلاق فيروس كورونا المستجد.

 

وقال مسؤولون بوزارة الهجرة اليونانية، إن المجموعة تضم 16 قاصرًا غير مصحوبين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن نحو 130 مواطنًا يونانيًا عالقين في المملكة المتحدة بسبب إغلاق فيروس كورونا سيتم إعادتهم إلى وطنهم في رحلة العودة.

 

وتأمل اليونان في نقل نحو 1600 شخص من الفئات الضعيفة من مخيمات اللاجئين تدريجياً إلى بلدان أخرى في الأشهر المقبلة.

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فيروس كورونا بريطانيا ارتفاع عدد الوفيات

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