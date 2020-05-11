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تفاصيل مصرع طفل سقط من سلم منزل في الدقهلية

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:31 م
جثة
جثة
محمد كشك
لقي طفل مصرعه، عقب سقوطه من سلم منزله، بمنطقة الجرابعة، بمدينة بني عبيد محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من محمود السيد الدندراوى، بسقوط نجله من علي السلم ووفاته عقب انتقاله للطوارئ.

وانتقلت مباحث مركز بنى عبيد، إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الطفل يامن محمود السيد الدندراوى 4 سنوات، من الدور الرابع بمنزله، أثناء قيامه باللعب علي السلم وسقوطه من عليه،واصيب بارتجاج بالجمجة ونزيف داخالي ونزيف بالاذن اليسري وتوفي على الفور عقب انتقاله للطوارئ.

وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ تسليم الجثة لذويه.

تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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