تفاصيل مصرع طفل سقط من سلم منزل في الدقهلية

لقي طفل مصرعه، عقب سقوطه من سلم منزله، بمنطقة الجرابعة، بمدينة بني عبيد محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من محمود السيد الدندراوى، بسقوط نجله من علي السلم ووفاته عقب انتقاله للطوارئ.





وانتقلت مباحث مركز بنى عبيد، إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط الطفل يامن محمود السيد الدندراوى 4 سنوات، من الدور الرابع بمنزله، أثناء قيامه باللعب علي السلم وسقوطه من عليه،واصيب بارتجاج بالجمجة ونزيف داخالي ونزيف بالاذن اليسري وتوفي على الفور عقب انتقاله للطوارئ.





وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ تسليم الجثة لذويه.



