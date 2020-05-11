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عمرو شعير يجسد شخصية "القناص" أبوصهيب الشيشاني في الاختيار

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

جسد الفنان الشاب عمرو شعير، شخصية ابو صهيب الشيشاني - الشهير بالقناص، في مسلسل الاختيار.

 

وقال عمرو شعير، في تصريحات صحفية اليوم إن شخصية ابو صهيب الشيشاني هي تجسيد لشخصية أبو عمر الشيشاني نسبة لكونه شيشاني الجنسية وتربى في جورجيا وانضم لقوات الصاعقة في الجيش الجورجي، وكان مهاجم تدرب في القوات الخاصة على النيشان حتى احترفه واصبح قناص، ثم تركه لإصابته بمرض السل، ثم عاد لموطنه الأصلي في الشيشان.

 

واضاف أن ابو صهيب الشيشاني، كان يحارب الروس مع بلده، وعندما ترك الفكر الجهادي سافر سوريا وليبيا وانضم للجماعات التكفيرية، واستقر في مصر فترة طويلة، وبدأ يشارك في اغتيال عساكر وضباط القوات المسلحة في سيناء عن بعد، إلى أن تمكن الشهيد الضابط احمد منسي من مراقبته وتحديد موقع ثم القبض عليه.

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