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بعد إغلاق 11 عاما.. البابا ثيودوروس يعيد افتتاح كنيسة نيقولاوس بالإسكندرية

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:39 م
البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني
ماريان عيد
أقيم القداس الإلهي بحضور صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في كنيسة القديس نيقولاوس بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية لأول مرة بعد 11 عاما من إغلاقها وذلك بعد الانتهاء من ترميمها.

وشارك فى القداس المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفقراطيس، والوكيل البطريركي بالإسكندرية، وأسقف تاميثيوس السيد جيرمانوس، وسكرتير المجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، والكهنة برنابا، وسبيريدون، وكريستوفر، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى نقل رفات القديس نيقولاس إلى البطريركية في الإسكندرية؛ وعقب صلاة القداس الإلهي أقام البابا ثيودروس الصلوات الخاصة بتبريك الكنيسة.

وبهذه المناسبة قدم البابا ثيؤدوروس عصا رعاية إلى المتروبوليت ناركيسوس، قائلا له: "متروبوليت ناركيسوس، خذ هذه لأنك تستحق ذلك فإنك تحملت مسؤولية متابعة وإشراف ترميم الكنيسة، ولأنك تحترم مؤسسة بطريركتنا كجندي شجاع لكنيستنا؛ كما أنك ستكون مسؤولا عن الصلوات والخدمات في هذه الكنيسة المقدسة".

بالمقابل رد ناركيسوس قائلا: "أشكركم يا صاحب الغبطة لأنك منحتني الفرصة لأكون مفيدا لكنيستنا بالإسكندرية".

وحضر افتتاح الكنيسة القنصل العام لليونان في الإسكندرية أثاناسيوس كوتسيونيس، ورئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية إدموندوس قاسيماتيس، ونائب رئيس أخوية القبرصيين جورجيا ماستوريديس، ورئيس المؤسسة الثقافية اليونانية الهيلينية فاسيليس فيليباتوس.

وكرم صاحب الغبطة بشكل خاص نيكولاس الفثيريو الإسكندري، الذي دعم دائمًا هذه الكنيسة التاريخية بكل قوته، كما شكر بطريرك الإسكندرية القنصل العام لليونان على المساعدة التي قدمها.

جدير بالذكر أن هذه كنيسة بنيت قبل 121 عامًا، في عام 1899، من قِبَل المحسن الكبير قسطنطين جوجو؛ والتي تبعد مائة متر عن البحر المتوسط؛ على اسم القديس نيقولاوس شفيع البحارة لتكون مكرسة للبحارة اليونانين الذين كانوا يصلون إلى الإسكندرية، في الماضي، فيرون من بعيد القبة صغيرة للكنيسة وبرج جرسها.

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واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رامز عطاالله مدير دار الكتاب المقدس بمصر.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها اليوم الإثنين، إن مدير دار الكتاب قدم التهنئة إلى البابا بمناسبة عيد القيامة المجيد وعرض عليه الأنشطة التي تقوم بها الدار حاليًا.

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