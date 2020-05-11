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بعد إصابات كورونا.. عودة العمل بمصلحة الدمغة والموازين خلال ٢٤ ساعة

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين صحة ما توارد من أنباء حول إصابة بعض العاملين بمصلحة الدمغة والموزاين التابعة للوزارة بفيروس كورونا، مشيرأ إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الموصى بها.

 وقال "كمال" في تصريحات لـ"الفجر" إنه سيتم معاودة العمل بالمصلحة خلال 24 ساعة من وقت إغلاقها، لحين الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف أن الحالة ظهرت فى مبنى المصلحة القديم الكائن بالجمالية أما المبني الرئيسي للمصلحة بالعبور لا يوجد به أى إصابات.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشان ومنها:

1-الحجر الصحي للمخالطين في منازلهم 14 يوم .
2-تطهير وتعقيم المكان 24 ساعة .
3- يتم العمل بطقم اخر بدلاً من المخالطين، ويستمر العمل بشكل طبيعي لجميع العاملين الآخرين.

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