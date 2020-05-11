"ولاد إمبابة" ينقذون أحمد منير في الوقت المناسب

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل "ولاد إمبامبة" المذاع على قناة النهار دراما وقناة صدي البلد، وهو مسلسل بطوله سعد الصغير وفريده سيف النصر ومصطفي أبو سريع، تلقي "مراد" أحمد منير مكالمة مفاجئة، تفيد بأن شقيقه "زمارة" مصطفى أبو سريع، مريض في أحد المستشفيات، تجعله يذهب مسرعًا للاطمئنان عليه قبل أن يكتشف أنه فخ من العصابة للإيقاع به.

الأمر الذي أدى إلى قلق أشقاء "زمارة" ولاد إمبابة" ودفعهم للبحث عنه وبعد يأسهم، ذهبوا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفائه، وسرعان ما ربط الضابط بين عدم ظهوره واختفائه نجله العالم الشهير "مراد".

وفكر "مراد" في حيلة يخدع بها الخاطفين واتفق مع "زمارة" عليها، قبل أن يشترط على الخاطفين أن يطلقوا سراح شقيقه ليحضر لهم الـ"فلاشة"، وهو ما فعله ليحضر لهم خطة محكمة لإيقاعهم.

وحضر إخوته "عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، وانقذاه في الوقت الأخير، ليبدأو في الخطوة التالية بإنقاذ مكرم.

ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة" كل من فريدة سيف النصر وعمرو رمزي وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.