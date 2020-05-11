أطباء تكليف مارس يناشدون السيسي النظر في موقفهم

أعلن أطباء تكليف مارس 2020 وعددهم حوالي 7000 طبيب عن امتناعهم التام عن التسجيل في النظام الجديد للتكليف الموضوع حديثا من وزارة الصحة لما فيه من عيوب كارثية تهدد مستقبلهم المهني كما أنه أثبت فشله عند تطبيقه على 800 طبيب مما يؤكد مخاوفهم وشكوكهم تجاه هذا النظام الجديد عند تطبيقه على آلاف من الأطباء الشباب، _حسب قولهم.





وأكدت دفعة تكليف مارس 2020 خلال بيان صحفي، أنهم تواصلوا مع كافة المسؤولين بوزارة الصحة على مدار شهرين لتفادي حدوث أي أزمة، موضحين أنهم تواصلوا مع مسؤول التكليف بوزراة الصحة، ومساعد وزيرة الصحة ومكتب الوزيرة الدكتوره هاله زايد، وقاموا بإيداع مذكرة رفض للنظام الجديد وطالبوا أن يتم تكليفهم على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات.





وأضاف البيان: لم يتم الاستجابة لأي من مطالبنا وتمت مواجهتنا بتعنت شديد من جميع مسؤولي وزارة الصحة حتى أن بعضهم أغلق الباب في وجوهنا ورفض مقابلتنا، مما يوحي بإصرارهم على تمرير هذا النظام الجديد الذي أثبت فشله مهما كانت التكلفة ورفض الاستماع للأطباء.





وتابع البيان: نحن مصرين على مطالبنا بتكليفنا على نظم التكليف المتعارف عليه لسنوات، فإننا نعلن استعدادنا التام لخدمة بلدنا الحبيب مصر في هذا الوقت الحرج الذي يمر به البلاد جراء وباء كورونا المستجد، وأن العائق بيننا وبين انضمامنا للمنظومة الصحية هو التعنت الشديد الذي تمارسه وزارة الصحة، رغم تأكيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على أهمية القوة البشرية في المستشفيات في هذا الوقت، إلا أن مسؤولي وزارة الصحة يعرضون المنظومة الصحية لعجز شديد في الأطباء لرفضهم حل مشكلة 7000 طبيب تكليف شاب.





وأكمل البيان، حرصًا منا على التوصل لحل الأزمة استمرت مفوضاتنا مع مسئولى وزارة الصحة لعرض مساويء النظام الجديد والتوصل لحلول للأزمة، ونأمل أن تكون محاولات إيجابية.



