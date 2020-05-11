مبابي يصدم ليفربول من أجل ريال مدريد

أفادت التقارير أن كيليان مبابي يشعر بالاهتمام المتزايد من ليفربول ، لكن مهاجم باريس سان جيرمان لا يخطط للانضمام إلى فريق يورجن كلوب.





يبقى الدولي الفرنسي مبابي واحداً من أهم النجوم في كرة القدم العالمية بعد تسجيله 116 هدفاً في 164 مباراة لموناكو وبي إس جي.





لم يخفي كلوب مدرب ليفربول إعجابه بمبابي ، الذي وصفه بأنه اللاعب الذي يمتلك "المستقبل الأكثر إشراقًا" في عالم كرة القدم.





يشاع أن كلوب قد قام بالفعل بالاتصال مع والد مبابي وممثلي اللاعب بشأن تحويل أموال كبيرة ، وتزعم لو 10 سبورت أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا يشعر بعدم الأريحية من التصريحات العلنية الأخيرة.





ويشير التقرير إلى أن مبابي سينظر فقط في مغادرة باريس سان جيرمان للانتقال إلى ريال مدريد ، حيث سيحصل على فرصة للعمل تحت الفرنسي الكبير زين الدين زيدان.