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لهذا السبب.. نقيب أطباء كفر الشيخ يهاجم النائب الهامي عجينة

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:51 م
النائب إلهامي عجينه
النائب إلهامي عجينه
عمرو الشامي
قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفرالشيخ: إن مافعله البرلماني إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، عندما تفقد مستشفى شربين، ماهو إلا "شو إعلامي" وأيضا سعى لأخذ اللقطة فقط، متهما إياه بعدم مراعاة الأصول المتبعة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته علي "فيسبوك" قائلا: انت نايم بقالك يجي أربع سنين ولسة فاكر دورك الرقابي دلوقتي، محدش قالك أن دورك الرقابي فقط على الوزراء ووكلاء الوزراء، وحتى لما تيجي تقوم بدورك الرقابي عليهم، الكلام ده له أصول وهو استجواب وطلب إحاطة، وما حدث منك في مستشفى شربين العامة سقطة وإهانة.

وتابع: ما هذا يكون سلوك وتصرف نائب من نواب الشعب من المفترض أن الشعب اختاره ليكون رقيب لهم على أداء الحكومة، مالك أنت ومال آداء طبيب عظام أو ممرضة أو مريض أجزمت بأن حالتة تستدعي دخول العناية المركزة، لماذا تضع نفسك في مواجهة مع أطباء من المفترض أن تدعمهم وتساعدهم وتساندهم وترفع من روحهم المعنوية خصوصًا في تلك الأيام الحالكة، اللقطة يابن الأصول أن تذهب إلى المستشفى وتجتمع بالأطباء وتشاركهم في مشاكلهم وتحاول أن تكون جزء من حل المشكلة وليس جزء من المشكلة.

واستمر نقيب أطباء كفر الشيخ في كيل الإتهامات للنائب قائلا: اللقطة يابن الأصول هو أن تتعلم كيف تستعمل بعض الكلمات باللغة الإنجليزية في مواضيعها الصحيحة، أن لا تخالف أحكام القانون وتحاول تصوير مستندات مريض من المفترض أنها سرية وتخص الطبيب المعالج والمريض نفسه، اللقطة يابن الأصول اذا كنت تريد أن ترتدي حذاءا بنيا علي بدلة زرقاء فلابد أن ترتدي كرافت بني وحزام بني.

وكان الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين بالدقهلية، قد أكد أن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، تهجم على المستشفى بشكل غير لائق في زيارة مفاجئة له، وتطاول على المدير المناوب للمستشفى، وتعدى على الأطباء، وكان يفترض أن يعرف نفسه في البداية، ويتسأل عن احتياجاتنا، معقبًا: "نعمل بالمستشفى منذ 5 سنوات ولا نعرف هذا النائب"، موضحًا أن سلطة النائب رقابية، وكان يفترض أن يتواصل مع المسئولين فى المستشفى لترتيب زيارة له.

وأضاف "مشالى"، في تصريحات متلفزة، أن النائب ليس له حق لزيارة المرضى فى ظل أزمة كورونا؛ كوننا لا نعلم مدى إصابته بكورونا من عدمه، معقبًا: "فى أماكن للعزل ممنوع الزيارة فيها، وهناك أماكن لحالات اشتباه ممنوع الزيارة فيها"، مشددًا على أن الأطقم الطبية بأكملها متواجدة والخدمات تقدم للمرضى على أعلى مستوى، ولا يوجد مريض واحد اشتكى من الخدمة بالمستشفى.

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مدير مستشفى شربين لحكومة كفرالشيخ النائب إلهامي عجينه الدكتور مشالي

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