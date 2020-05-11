ننشر صورة شخص سقط من الطابق الخامس متوفيا في مايو

بلاغ بسقوط الشخص



وورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أهالي مجاورة 32 مفاده، سقوط شخص من الطابق الخامس، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعي أحمد، 49 سنة، ومصاب بكسور في انحاء متفرقة من الجسد ونزيف داخلي وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



سقوط شخصين لاتهامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي



وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى"، حيث ضبط فيها "شخصين" وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (350000 جنيه مصري 37000 دولار أمريكي) بما يعادل (584600 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا.





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط 5 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.



بداية الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وضبط مستقليهما عدد ( 5 أشخاص) وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى (42760 جنيه مصرى - مبلغ مالى 30000 دولار أمريكى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حصلت بوابة الفجر على صورة شخص لقي مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة 15 مايو.وكشفت التحريات التي أجراها الرائد أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن تفاصيل مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الخامس، وتبين ان الضحية يعاني من مرض بالمخ يؤثر علي توازنه، وأثناء توقفه في بلكونة شقته اختل توازنه وسقط ارضا، ولقي مصرعه في الحال.وأشارات التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وان الوفاة طبيعية، جراء السقوط من ارتفاع.