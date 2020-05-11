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10 مليارات جنيه لمجابهة كورونا.. قرارات عاجلة من السيسي

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:53 م
السيسي
السيسي
ياسمين مبروك
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات مهمة، من بينها؛ اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، بقيمة 10 مليارات جنيه، في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين. 

وترصد بوابة الفجر، في السطور التالية تلك القرارات:

فتح اعتماد إضافي بالموازنة قيمته 10 مليارات

وفي ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد موافقة مجلس النواب.

وجاء إصدار قانون اعتماد إضافي بالموازنة، في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

تنظيم أوضاع نواب المحافظين

وأصدر السيسي، القانون رقم 28 لسنة 2020 في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بعد موافقة مجلس النواب.

وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه: "إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة".

منح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي

كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.

وتضمن القرار؛ "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".

تعافي 2075 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

ارتفاع إجمالي من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية إلى 2556 حالة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ2075 متعافيا.

تسجيل 436 حالة إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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