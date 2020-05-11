10 مليارات جنيه لمجابهة كورونا.. قرارات عاجلة من السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات مهمة، من بينها؛ اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، بقيمة 10 مليارات جنيه، في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين.





وترصد بوابة الفجر، في السطور التالية تلك القرارات:





فتح اعتماد إضافي بالموازنة قيمته 10 مليارات





وفي ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد موافقة مجلس النواب.





وجاء إصدار قانون اعتماد إضافي بالموازنة، في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.





تنظيم أوضاع نواب المحافظين





وأصدر السيسي، القانون رقم 28 لسنة 2020 في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بعد موافقة مجلس النواب.





وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية على أنه: "إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة".





منح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي





كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.





وتضمن القرار؛ "تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق".



