بوتين يعلن إنهاء العطلة مدفوعة الأجر الممنوحة للمواطنين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنهاء العطلة مدفوعة الأجر الممنوحة للمواطنين ابتداء من يوم غد مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وقال الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "مستعدون لفيروس كورونا ولدينا كل المعدات في كل الأقاليم".

واحتفلت روسيا، يوم السبت الماضي، بعيد النصر، ومرور 75 عام على انتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية.

وكان وباء كورونا المميت، أجبر السلطات الروسية، على تقليص الاحتفالات التى تعتبر تعزيزا للكرملين.

ويذكر أن عيد النصر يعد أهم يوم فى تاريخ روسيا، عن طريق عدد من العروض الجوية بمقاتلات الجيش الروسى بفئاتها المختلفة، و الموحيات الهليكوبتر.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تأجيل ذروة احتفالات عيد النصر، والتى تتمثل فى عرض ضخم فى الميدان الأحمر، ويستعرض أكثر المعدات العسكرية الروسية تطورا، إلى أجل غير مسمى.

وقال بوتين، عن احتفالات عيد النصر، أنها مقدسة للروس، ولكنه قال إن أى فعالية عامة ضخمة تعتبر خطيرة جدا خلال الجائحة .

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.