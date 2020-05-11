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أستاذ مناعة يصدم المواطنين: كورونا مستمر عامين إضافيين (فيديو)

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أعرب الدكتور أحمد سعيد، استاذ ميكروبيولوجيا ومناعة ونقيب أطباء القليوبية، عن رفضه فكرة فرض الحظر الشامل لمواجهة فيروس كورونا، معقبًا: "لن يكون واقعي مع عدم التزام المواطنين، وهناك صعوبة ستواجه الدولة في فرض الحظر الشامل على دولة كبيرة مثل مصر". 

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن هناك حظر جزئي فرضته الحكومة، ولكن المواطنين متواجدين بكثافة في الشوارع والمواصلات وعلى ماكينات الصرف وفي الأسواق، خاصة أننا في شهر رمضان موسم الزحام، مشددًا على أن هناك قلة وعي من المواطنين وعدم إدراك لحجم مشكلة فيروس كورونا، ويتعاملوا مع الأزمة باستهتار.

وتابع نقيب أطباء القليوبية، أنه كان يمكن فرض حظر كامل في بداية أزمة كورونا، بينما الآن هناك حالات إصابة كثيرة لم يتم تشخيصها، والحظر الشامل لن يمنع انتشار وباء كورونا، معقبًا: "وباء كورونا قدامه سنة واتنين، ولو ظهر مصل لعلاج كورونا نهاية 2020 لن يستغرق أقل من عام لتعميمه على العالم أجمع".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هدية من الصين إلى مصر.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أن هذه هي المرة الثانية التي تتلقى فيها مصر مساعدات طبية من الصين ما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

ووجهت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الشكر لجمهورية الصين حكومة وشعبًا على هديتها لمصر، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار سنوات مضت.

وتتضمن الشحنة الثانية المقدمة من الصين 4 أطنان وتحتوي على 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا و10 آلاف كمامة طبية "إن 95" و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.

وهذه هي الدفعة الثانية التي تقدمها الصين إلى مصر من أصل 3 دفعات خصصتها الحكومة الصينية لمصر، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "إن 95" و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

وأشار السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، إلى أنه سيتم إرسال دفعة ثالثة من المساعدات أكبر حجما من الدفعتين السابقتين التي قدمتهما الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، خلال الفترة القادمة.

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