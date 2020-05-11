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السعودية تخفض إنتاجها من النفط الخام مليون برميل يوميا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية الاثنين إن الوزارة وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بتقليص إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة بالفعل بموجب اتفاق أوبك+.

وقال "بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج ابريل" .

وأضاف "وبالتالي، سيكون إنتاج المملكة يونيو، بعد الخفض المستهدف والطوعي، 7.492 مليون برميل يوميا."

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