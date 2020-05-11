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وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
اوقفت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة ابتسام الشافعى رئيس الحي، أعمال تنقيب عن الأثار قام بها بعض الاشخاص بداخل عقار بمنطقة القباري.

تبلغ لغرفة عمليات حي غرب، أنه في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الأحد، قيام أشخاص بأعمال حفر شارع المفروزة الجديدة خلف عقار رقم 1 منطقة القباري.

وعلى الفور تم تكليف فنى الإدارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية، وتم الانتقال لموقع البلاغ بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين ان العنوان الصحيح خلف 48 شارع المفروزة والعقار مكون من دور أرضي وجزء بالاول علوي، وتبين وجود أعمال حفر بداخل حجرة الحمام للتتقيب عن أثار.

 تم التحفظ على بعض أدوات الحفر، وتسديد محضر رقم 2218 لسنة 2020 ادارى مينا البصل لاستدعاء القائم بالاعمال ووقف جميع الأعمال وعرض المخالف على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المخالف مع تحمله المسئولية المدنية والجنائية حيال الواقعة، مع وضع الحراسة اللازمة حول العقار، وذلك لحين ابلاغ هيئة اثار الاسكندرية لأعمال شئونها.

في سياق اخر، أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن فتح باب التقدم من المهندسين بالجمعية العمومية للنقابة بالإسكندرية للاشتراك فى عضوية اللجان النقابية المختلفة كأحد دعائم منظومة العمل النقابى والشراكة لأجل المهنة ومنتسبيها على أن يستمر فتح باب التقديم حتى 20 مايو الجارى.

كما أعلن مجلس النقابة أن التقديم من خلال سكرتارية اللجان بالنادي والنقابة ويتم ملء استمارة التقديم ومرفق معها السيرة الذاتية الخاصة ومعها الوثائق والمؤيدات التى تدعم الترشح بالإضافة إلى تقديم صورة كارنيه النقابة مسددا حتى 2020 أو إرفاق إيصال التسديد، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية حديثة.

واللجان التى يمكن الترشح لها هى لجنة الخطة الاستراتيجية، لجنة العلوم الهندسية، لجنة حماية المهنة والمهندس، لجنة الدمغة الهندسية، اللجنة الاجتماعية، لجنة شباب المهندسين، لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الرحلات، لجنة المقرات والاستثمار، لجنة ممارسة المهنة، لجنة السلامة والصحة المهنية، لجنة الرعاية الصحية والمعاشات.

كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، قد أكدت على إن النقابة مستمرة فى صرف المعاشات للمهندسين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال شهر مارس 2020، وذلك حتى 30 مايو 2020، على أن يتم تحديث البيانات خلال هذه الفترة، وحتى نهاية شهر مايو الجارى، وذلك مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 2019.

كما شددت النقابة العامة على التزام كل شركات المقاولات والمقاولين ومواقع الإنتاج باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملين بهذه المواقع وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات وأجهزة قياس الحرارة وتطهير كافة مواقع العمل وتطبيق كل الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.

وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)
وقف أعمال التنقيب عن الأثار داخل منزل بالإسكندرية (صور)

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