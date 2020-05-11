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تعافي نجم بايرن ميونخ قبل مواجهة يونيون برلين

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:50 م
إيفان بيريسيتش
إيفان بيريسيتش
الفجر الرياضي

يحل بارين ميونخ ضيفًا على نظيره يونيون برلين، الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني، في الخطوات المحددة لاستئناف المسابقة المؤجلة، بعد التوقف بسبب كورونا، في منتصف شهر مارس الماضي.  

 

وكشفت تقارير صحفية، اليوم، عن تعافي نجم بايرن ميونخ، إيفان بيريسيتش من إصابة الكاحل وجاهزيته للمشاركة في أولى مباريات الفريق بعد فترة التوقف، حيث تعرض بيريسيتش لكسر في كاحله مطلع شهر فبراير، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

 

وساهم إيفان بتسجيل 4 أهداف بينما قدم 5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة لعبها مع الفريق البافاري هذا الموسم، فيما يواجه مستقبلاً غامضًا في ظل عدم معرفة ما إذا كان سيضمه بايرن بشكل نهائي أم سيعود لصفوف إنتر ميلان بعد نهاية فترة إعارته.

 


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