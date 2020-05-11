عماد حمدي يحصد جائزة الرؤية الفنية الموسيقية من أمريكا

تنظم مؤسسة اكاديمي للموسيقى العالمية حفلها السنوي لتكريم أفضل الموسيقيين حول العالم بمدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من المقرر هذا العام ان يقام الحفل يوم 24 ابريل الماضي ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ووصول عدد الاصابات بالولايات المتحدة الى أكثر من مليون وثلاثمائة مصاب قررت إدارة الاكاديمي تكريم الفنانين الكترونيا عبر الفيديو كونفرانس واستطاع عازف الجيتار المصري الدكتور عماد حمدي حصد جائزتين الأولى لقب "فنان العام" (2019 Artist Of The Year ) في مجال الموسيقى الكلاسيكية وجائزة الرؤية الفنية ( 2020 Artist Vision Award ).

وخلال الحفل الالكتروني والذي قدمه كلا من: المطرب الامريكي سترايكر نجمي رئيس مؤسسة اكاديمي وعازفة البيانو الأمريكية سافاير جايل الرئيس التنفيذي لعمليات المؤسسة وقد أعلنا فوز العازف المصري عماد حمدي.

حيث بدأت سافاير كلمتها وقالت: والآن نأتي إلي جزء في منتهي الخصوصية في احتفاليتنا بجائزة الرؤية الفنية لعام ARTIST VISION" 2020" وهي الجائزة التي تمنح مرة واحدة فقط في تاريخ "أكاديمي ميوزيك اوورد" وتمنح للفنان الذي يتميز بموهبة استثنائية وأصالة ورؤية متميزة بجانب الإبداع والخبرة في مجال الموسيقى.

ثم اعلن سترايكر اسم الفائز وقال: من دواعي سرور "أكاديمي ميوزيك أوورد" أن تقدم هذه الجائزة للفنان "عماد حمدي"

تلى ذلك إذاعة جزء من حفل موسيقي للعازف عماد حمدي من داخل دار الأوبرا المصرية.

وخلال الحفل أرسل عازف الجيتار عماد حمدي رسالة مصورة لإدارة الأكاديمي جاء فيها: أنا عازف الجيتار المصري عماد حمدي، يسعدني وجودي هنا .. شكرا جزيلا للترشيح، لقد كانت رحلة شاقة وطويلة مليئة بالعمل الجاد والتضحيات والعطاء لأكون عازف جيتار محترف، وتتلخص قصتي في الوصول للعالمية في تأثير الظروف الحياتية والمجتمعية التي مررت بها وكيف طوعتها إرادتي، لتحويل حلم أن أصبح فنان محترف إلى حقيقة واقعة.

واختتم عماد كلمته: هدفي الرئيسي عام 2020 هو تقديم مزيد من الفن الهادف للعالم وتشجيع الأولاد والبنات لتعلم الموسيقى في سن مبكرة، شكرا للجميع.

الجدير بالذكر ان العازف المصري عماد حمدي هو اسم لامع في عالم الجيتار وهو يتمتع بسمعة عالمية كبيرة كما صنفته الصحافة الموسيقية ضمن أحسن عازفي الجيتار في العالم، قد فاز بجوائز "أكاديمي أوورد" العالمية الشهرية من أمريكا ست مرات خلال عام 2019 في مختلف أنواع الموسيقى منها: الكلاسيكية والأوركسترالية واللاتينية والشعبية ، وبحسب مجلس إدارة أكاديمي والذى أقر بالإجماع أن الأعمال الفنية التي قدمها الفنان عماد حمدي تمثل مساهمة مهمة في تنوع وتطوير المجتمع الموسيقى العالمي مما جعله يتأهل وبقوة للفوز بجائزة "فنان العام".