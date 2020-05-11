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رحلات طيران استثنائية للمصريين العالقين بالإمارات.. تبدأ في هذا الموعد
الإثنين 11/مايو/2020 - 04:12 م
إسماعيل منطاوي
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا(كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي بأبوظبي بالإمارات ، حنان شاهين، أشارت فيه إلي أن السفارة ترتب رحلات طيران استثنائية للمواطنين المصريين العالقين بالدولة، الذي سجلوا بياناتهم والرغبين في تسجلها من حاملي التأشيرات، وكذلك حاملي الإقامات المنتهية طالما تم تقديم المستندات اللازمة.
وأضافت في تقريرها، أن السفارة بأبوظبي ستتواصل مع المواطنين المسجلين بها ضمن العالقين للقيام بحجز الطيران المتاح بدءاً من 13 مايو الجاري.
وأكدت تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين لفترة 14 يوما تحت أشراف وزارة الصحة دون استثناء، وذلك في إحدى المدن الجامعية على نفقة الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في قضاء فترة الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسي علم علي نفقتهم الخاصة تسجيل بياناتهم من خلال رابط السفارة بأبوظبي لترتيب رحلة لهم.
بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 95 شابا في الأقصر
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 95 شاباً من بينهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر ، واستخراج 81 شهادة قيد بعد استئناف العمل بمكاتب التشغيل من 24 من الشهر الماضي.
وأوضح أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية، وأنها صرفت منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية 2178 عاملا من هذه الفئة.
وقال عبده هاشم مدير المديرية، إن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة من خلال 17 فرع للبنك الزراعي وعدد 40 منفذاً لمكاتب البريد ، حيث تم صرف المنحة لنحو 20 ألفا و221 عاملا غير منتظم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 30 أبريل الماضي.
وأشار إلى أن المديرية أجرت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية أعمال التفتيش على 195 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.