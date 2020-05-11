البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع مخاوف من موجود جديدة لـ "كورونا"

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين، على انخفاض بعد موجة صعود الأسبوع الماضي مع تخوف المستثمرين من موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا بينما يعاد فتح عدة اقتصادات في أنحاء العالم.





وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 74.87 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة إلى 24256.45 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.34 نقطة أو 0.49 بالمئة ليسجل 2915.46 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 66.41 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 9054.91 نقطة.