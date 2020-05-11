خسائر فادحة في انتظار الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن الدوري الألماني لكرة القدم بدرجته الأولي والثانية، بات معرضصا لخسارة ما يُقارب 91 مليون يورو بسبب استكماله مبارياته بدون جمهور.





وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية أن الأندية التي تنشط ببوندسليجا ستخسر 7ر69 مليون يورو فيما ستخسر أندية الدرجة الثانية 22 مليون يورو، بسبب غياب الجماهير في الجولات التسع المتبقية التي ستبدأ من السبت المقبل.





وأوضح المجلة أنها قامت بحساباتها الخاصة بناء على دخل بيع التذاكر من الموسم الماضي.





ولكن التقرير أفاد أيضا أن الأرقام يجب أن تكون لأن الأندية طلبت من حاملي التذاكر الموسمية الامتناع عن المطالبة باسترداد أموالهم، وادخار ضريبة المبيعات التي كان سيتعين دفعها لتذاكر كل من المباريات على حدة.





وسمحت السلطات للـ36 ناديا باللعب مرة أخرى ولكن بسبب الوباء ستقام المباريات بدون جمهور.





إلغاء الموسم كان من الممكن أن يكلف الأندية خسائر مالية أكبر، لأن في هذا السيناريو لن تدفع كل أموال البث التليفزيوني.





وقال ستيفان شيبرز المدير الإداري لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ :" سمح لنا بلعب كرة القدم مرة أخرى، وهذا هو المهم".





وأضاف :"في هذه المرحلة، كنا نفاضل بين خسارة 10 ملايين يورو و13 مليون يورو، لذلك من الإيجابي أن يكون بإمكاننا الحصول على عائد مادي من جديد من أموال التلفزيون".





ووفقا لشيبرز، حصل مونشنجلادباخ على 3 مليون يورو فقط من القسط الأخير لمبلغ 22 مليون يورو التي يستحقها النادي من البث التليفزيوني.





وقال :" لكل مباراة إضافية نحصل على قسط. من السهل حساب المجموع إذا ألغينا الموسم".



