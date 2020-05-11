صحيفة: الإمارات أقامت جسوراً إنسانية مع مختلف دول العالم لمكافحة كورونا





قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أقامت جسوراً إنسانية مع مختلف دول العالم للتعاون في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، عن طريق إرسال مساعدات طبية إلى الكوادر الصحية لعشرات البلدان، فيما شكلت محطة للمنظمات الدولية لإرسال إمداداتها الصحية والغذائية، استجابة للمجتمعات المحتاجة ومساعدة العاملين في الصفوف الأولى في أكثر من 100 دولة.





ولفتت الصحيفة الإماراتية إلى أن الجسر الجوي، الذي أطلقته دولة الإمارات مع برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، جاء ليصب في إطار ضمان استمرار تدفق هذه الإمدادات في ظل هذه الظروف الصعبة لأنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، استجابة لتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الذي حرص على رفع مستوى التنسيق والتعاون لتعزيز قدرة الدول على مجابهة وباء كورونا المهدد للبشرية جمعاء، والتخفيف من حدة آثاره على المجتمعات.





وتابعت: أن الإمارات تواجه المرض والجوع من خلال تسهيل عمل المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال، ما جعلها في مقدمة الدول المستجيبة للخطط العالمية الموضوعة لمكافحة فيروس كورونا، إنطلاقاً من نهج قيادتها التاريخي بالاهتمام بالإنسان عبر برامج عالمية دعمها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقضاء على الأوبئة والأمراض، وسجلت نجاحات تسطرها البشرية بأحرف من نور.





واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: إننا "مستمرون، ولن نتوانى عن مساعدة العالم لتجاوز المحن، فالتحديات واحدة والنجاح بالقضاء على الوباء يعني شفاء آخر حالة مصابة في كل بقعة من العالم، وهو التاريخ الذي يمكن أن تحتفل فيه دول العالم أجمع، وفي أسرع وقت طالما استمر التعاون والتنسيق، لتمكين الكوادر الصحية، وتأمين الرعاية الصحية، ودعم البحوث للوصول إلى علاج".