مسلسل شاهد عيان الحلقة 18 لـ حسن الرداد.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة





مسلسل شاهد عيان الحلقة 18، ننشر لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة، حيث يعد شاهد عيان من بطولة حسن الرداد، ويخوض به السباق الرمضاني هذا العام، ولاقى المسلسل ردود فعل عريضة وواسعة من جانب الجماهير منذ بداية أولى حلقاته وحتى الأن.





وننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل شاهد عيان الحلقة 18 والقنوات الناقلة التردد:





يتم إذاعة وعرض المسلسل على قناة النهار عرض أول الساعة 7:00 مساءا، إعادة أولى الساعة 12:30 منتصف الليل، وإعادة ثانية الساعة 4:00 صباحا، وإعادة ثالثة الساعة 7:00 صباحا، وإعادة رابعة الساعة 11:00 صباحا





تردد قناة النهار عبر قمر النايل سات 11488- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.





ويتم عرض المسلسل عبر قناة النهار دراما، عرض أول الساعة 6:30 مساءا، وإعادة أولى الساعة 10:30 مساءا، وإعادة ثانية الساعة 2:30 صباحا، وإعادة ثالثة الساعة 5:30 صباحا، وإعادة رابعة الساعة 9:30 صباحا، وإعادة خامسة الساعة 2:00 ظهرا





تردد النهار دراما عبر قمر النايل سات 11488- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.





وعبر قناة صدى البلد، يكون عرض أول الساعة 12:00 صباحا، عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.





مسلسل شاهد عيان الحلقة 18





ومسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.





مسلسل شاهد عيان الحلقة 18 لـ حسن الرداد.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة