Advertisements

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:25 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18.. ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18 للفنانة دينا الشربيني والقنوات الناقلة والتردد، وهذا بعد أن لاقى إعجاب العديد من الجمهور منذ بداية أولى حلقاته مع شهر رمضان الكريم.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18
بطلة العمل تكون امرأة من طبقة متوسطة، وتتغير حياتها بعد فقدانها الذاكرة وتجسد البطولة دينا الشربيني، حيث تعد البطولة الثانية لها بعد مسلسلها في رمضان الماضي، كما ينتمي مسلسل لعبة النسيان 2020 لنوعية الأعمال الدرامية.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18 بطولة دينا الشربيني ، وأحمد داوود ، وانجي المقدم ، ورجاء الجداوي ، والعديد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حاتم ، والفنانة ياسمين أبو اليزيد ، و المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18  يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر، وتردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي، بينما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5، ومعدل الترميز هو 27500.

وعن أحداث الحلقات السابقة من مسلسل لعبة النسيان، حاول يحيى الصرفي "محمود قابيل" إقناع حفيده يحيى أن والدته رقية "دينا الشربيني" لا تتذكره ليصاب بالحزن ويبدأ يحيى الصغير في معاملة "رقية" بطريقة قاسية جدا؛ خاصة بعد أن ذكر لها موقف قبل تعرضها لحادث الانتحار وفقدان الذاكرة وكذبت عليه بأنها تتذكر هذا الموقف.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يستقر على عودة 3 لاعبين من معاري الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 8 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟