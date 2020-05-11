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مسلسل ليالينا 80 الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:44 م
ليالينا 80
ليالينا 80
مسلسل ليالينا 80 الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 للنجمة غادة عادل الحلقة 18 والقنوات الناقلة، حيث يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020.

وتطورت الأحداث في الحلقات السابقة قبل عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 18، المقرر إذاعتها اليوم والتي شهدت صراعًا وتطورا كبيرا في الأحداث ليبحث الكثيرين عن موعد الحلقة وتفاصيلها المتوقعة.

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 18.. القنوات الناقلة

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 18 يتم عرضه على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي الساعة 9 إلا ربع مسًاء، والإعادة الاولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 11 ونصف صباحًا.

يعرض مسلسل ليالينا 80 على سي بي سي دراما الساعة 6 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 11، والإعادة الثانية الساعة 4 صباحًا.

يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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