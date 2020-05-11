Advertisements

مسلسل سلطانة المعز الحلقة 18 لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:47 م
سلطانة المعز
سلطانة المعز
مسلسل سلطانة المعز الحلقة 18 لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل سلطانة المعز الحلقة 18، عبر العديد من القنوات، وهذا بعدما ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة من جانب الجماهير، لكي يشاهدون الحلقة 18 من سلطانة المعز فور عرضها مباشرة على القنوات التالية:

سلطانة المعز الحلقة 18.. مواعيد العرض
عبر قناة النهار يتم إذاعة مسلسل سلطانة المعز الساعة 6:30 مساءً، ويتم الإعادة في تمام الساعة 10:30 مساءً، وإعادة ثانية في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وإعاداة ثالثة 10:00 صباحًا، وإعادة رابعة 3:00 عصرًا
قناة النهار دراما

وعبر قناة النهار دراما يتم عرض مسلسل سلطانة المعز في تمام الساعة 7:30 مساءً، وإعادة ثانية 11:30 مساءً، وإعادة ثالثة 4:30 فجرًا، وإعادة رابعة 8:30 صباحًا، وإعادة خامسة 12:00 ظهرًا

و‎"‎سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

مسلسل "سلطانة المعز" الحلقة 18 لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من ساعتين

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على عودة 3 لاعبين من معاري الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 11 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 8 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ يوم

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟