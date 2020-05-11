مسلسل سكر زيادة الحلقة 18.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة





يبحث الكثير من متابعي مسلسل سكر زيادة عن الحلقة 18، بعد أن أثارت الحلقة السابقة من المسلسل تشويق المتابعين، وكان قد حقق المسلسل نجاح ونسب مشاهدات عالية من بداية عرضه، وحتي الآن، وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء تضطر للبقاء داخل فيلا، وتحاول كل منهم الحصول عليها.





ومسلسل سكر زيادة الحلقة 18 من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة كل من نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، ويشارك معهم كوكبة من النجوم، وهو من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال





مسلسل سكر زيادة الحلقة 18.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض





يتم عرض مسلسل سكر زيادة على قناة MBC – مصر يوميًا في شهر رمضان المبارك في الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالي.





تردد قناة MBC Masr 2





- التردد: 11823

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 56





تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات





- التردد:12015

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 65





مسلسل سكر زيادة الحلقة 18.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة