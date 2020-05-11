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شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 18 لـ ياسمين صبري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:48 م
فرصة تانية
فرصة تانية
شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 18 لـ ياسمين صبري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ينتظر متابعي مسلسل فرصة ثانية الحلقة 18، بعد الأحداث المشوقة التي حدثت في الحلقة السابقة، والمسلسل من بطولة الفنانة ياسمين صبري ويشاركها فيها كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب"، ومن إخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل فرصة ثانية الحلقة 18.. مواعيد العرض

- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والإعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

- ويذاع أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.

- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

تردد قناة cbc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية الحلقة 18

- التردد: 11488
- معدل التصحيح: (v 34)
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11919
- معدل التصحيح: h 5/6

تردد قناة dmc على النايل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية الحلقة 18

- التردد: 11449
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات لمشاهدة مسلسل فرصة تانية الحلقة 18

- التردد: 10853
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

شاهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 18 لـ ياسمين صبري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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