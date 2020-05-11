Advertisements

الإصابات تُباغت بوروسيا دورتموند قبل مواجهة شالكه

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
بات نادي بوروسيا دورتموند في موقف لا يحسد عليه قبل مواجهة شالكه في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد قرار استئناف المباريات، وذلك بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق.

ويستمر غياب القائد ماركو ريوس عن فريقه بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة، في الوقت نفسه تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق البلجيكي اكسل فيستل وإيمري تشان بالمباراة.

وقال سيبستيان كيل المسؤول في دورتموند، في تصريحات لصحيفة "ويست دويتشه ألجامينه تسايتونج"، اليوم الاثنين : "للأسف ماركو غير جاهز لمباراة السبت، وبالنسبة للأثنين الباقين علينا أن ننتظر ونعرف خلال الأيام المقبلة، إذا كانا جاهزين للعب".

وعانى ماركو ريوس من إصابة عضلية في أوائل فبراير الماضي، كما يعالج لاعبا خط الوسط اكسيل فيستل وايمري تشان من مشاكل عضلية.

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب (بوندسليجا)، الذي توقفت منافساته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وسمحت السلطات الحكومية  الأسبوع الماضي بإكمال الموسم تحت قواعد صارمة للسلامة والنظافة، حيث تخضع جميع الأندية بما في ذلك دورتموند حاليا لمعسكرات تدريب في ظروف الحجر الصحي قبل أن تقام المراحل  التسعة النهائية بدون حضور جماهيري  ابتداء من يوم السبت المقبل.

وقال كيل : "كل اللاعبين يتناولون الإفطار في الفندق، ثم يذهبون للتدريبات بعد ذلك يعودون، بالطبع نحن ننفذ القواعد بشكل صارم للغاية".

ووصف كيل، مثل الآخرين، الوقت القصير ما بين استئناف التدريبات الاسبوع الماضي، وحتى عودة منافسات بأنه "ليس مثاليا"، لكنه أكد أن على كل فريق القتال مع هذه الظروف.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة في الأهلي بشأن عودة المايسترو

منذ أقل من ساعتين

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

02:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟