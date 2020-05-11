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مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:46 م
يا انا يا جدو
يا انا يا جدو
مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يبحث محبي الفنان "أحمد البدير" عن مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة 18، والذي حقق نسب مشاهدات عالية خلال الأيام الأولي من شهر رمضان المبارك، وتدور أحداثه حول شاب يدعي يوسف، يعيش مع جده ويدعي إسماعيل ويتصف بالبخل رغم أنه من الأثرياء ويقف أمام حفيده ويرفض زواجه من الفتاه التي يحبها.

مسلسل يا أنا يا جدو من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف فتحي الجندي ومن إخراج عادل الأعصر‎، والمنتج ‏الفني أسامة سركيس.

مسلسل يا أنا يا جدو.. ملخص الحلقات السابقة

شهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل يا انا يا جدو، زواج "إسماعيل" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، من "قشطة" والتي تقوم بدورها الفنانة سارة سلامة، ولكن بشكل سوري بالاتفاق مع يوسف.

ويقول الطبيب المعالج لإسماعيل أن حالته الصحية لا تسمح له بالزواج وحذره من ذلك بشدة ولكم إسماعيل لم ينتبه لكلامه وقام بذلك، وقام محروس بمحاولة إقناع بطة التي هي والدة خليل، بالجلوس في المنزل وعدم النزول منه وترك العمل على التوكتوك ولكنها ترفض هذا الكلام.

وتدور الأحداث بالمسلسل حول إسماعيل وحفيدة يوسف الذي يعاني بسبب البخل من جده، وعدم وجود فرصة عمل مناسبة لتساعده على تحقيق حلمه والزواج من قشطة.

القنوات الناقلة لمسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 18

- يعرض مسلسل يا أنا يا جدو الحلقة 18 على قناة روتانا دراما الساعة 6 مساءً.

تردد قناة روتانا دراما
القمر: نايل سات.
التردد:11843
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56.

- يعرض أيضًا على قناة المحور الساعة 8 مساءً.

تردد قناة المحور
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11823.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 56.

مسلسل "يا أنا يا جدو" الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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