هل أهل الذكر في جائحة كورونا هم الأطباء؟.. مفتي الجمهورية يُجيب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردًا على هل أهل الذكر في جائحة كورونا هم الأطباء، إن أهل الذكر في قول الله سبحانه وتعالى: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، هم أصحاب تخصصات مختلفة نلجأ إليهم لفهم الواقع، فقد نلجأ للاقتصاديين في مجال الاقتصاد، ونلجأ للأطباء في فهم جائحة كورونا وحقيقتها والتدابير الواجب اتباعها لعدم انتقالها من شخص لأخر.





وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن أهل الذكر هم أهل التخصص كلًا في مجاله، وفي الإفتاء تلجأ لأهل الاختصاص حيث لجئنا لأهل الاقتصاد في فتوى الفوركس والتسويق الشبكي، والحكم على عملة البيتكوين.





وتابع مفتي الجمهورية، أنه في الفتوى نلجأ لعلماء الإفتاء، وفي الشائعات نلجأ للمؤسسات المختلفة للتأكد من صحتها، مشددًا على أن اللجوء لأهل الاختصاص قضية وعي يجب أن نرسخها.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هدية من الصين إلى مصر.





وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية أن هذه هي المرة الثانية التي تتلقى فيها مصر مساعدات طبية من الصين ما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.





ووجهت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، الشكر لجمهورية الصين حكومة وشعبًا على هديتها لمصر، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار سنوات مضت.





وتتضمن الشحنة الثانية المقدمة من الصين 4 أطنان وتحتوي على 70 ألف كاشف تحليل حامض نووي خاص بفيروس كورونا و10 آلاف كمامة طبية "إن 95" و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية.





وهذه هي الدفعة الثانية التي تقدمها الصين إلى مصر من أصل 3 دفعات خصصتها الحكومة الصينية لمصر، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر أبريل الماضي وبلغت 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية عبارة عن 20 ألف كمامة "إن 95" و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.



