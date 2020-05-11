الكنيسة الكلدانية تعلق احتفالات ظهور العذراء سيدة فاتيما



وقال الأب بولس ساتى للفادى الأقدس المدبر البطريركى ورئيس طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر، بالبيان إلحاقا ببيانتا السابقة بخصوص تعليق الصلوات الجماعية مع شعب الكنيسة وتماشيا مع سياسة الحكومة المصرية بإجراءات حظر التجوال والعزل بسبب فيروس كورونا المستجد، قررنا الآتي:



- تعلق القداس الأحتفال الكبير مع الشعب بعيد العذراء سيدة فاتيما يوم الأربعاء 13 مايو المقبل.

- اقتصار القداس على الكهنة والشمامسة وبعدد محدود.

- الاعتذار عن استقبال الضيوف والمهنئين لهذا الاحتفال كما هي العادة.



ومن المقرر أن تنقل الكنيسة الاحتفال عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "يوتيوب"، لتمكين أنائها من متابعة والتعايش في هذه المناسبة.

واختتم البيان الموقع من الاب بولس ساتي للفادي الفادي الاقدس المدبر البطريركي رئيس طائفة الكلدانية في مصر، بالدعاء لإزالة الغمة الجامحة والوباء المتفشي وتعود الكنائس والمساجد.



وتعتبر احتفالية عيد السيدة فاطيما والمعروفة كنسيًا بـ"سيدة الوردية المقدسة"، إحدى اللقاب الكنيسة الكاثوليكية للسيدة مريم العذراء، ويعود هذا العيد الى عام 1917ميلادية بسبب الظهورات المريمية الشهيرة لثلاثة أطفال رعاة وهم "ليكا سانتوس وابن عمها فرانسيسكو وجاسينتا مارتو"، فى "كوفا دا إريا - فى فاطمه" بالبرتغال.



يذكر أن الكنيسة الكلدانية هى إحدى المذاهب الشرقية الكاثوليكية التي تضم كنائس مستقلة من أصل شرقي تحتفظ بشعائرها وتقاليدها ولكن تعترف بسلطة وتباعية الكنيسة الجامعة وقداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان، ونشأت الكنيسة في القرن الخامس عشر ميلادي وجاءت نتيجة لانشقاق كنيسة المشرق التي انقسمت عام 1964 إلى كنيسة المشرق القديمة وكنيسة المشرق الآشورية.



اصدرت مطرانية القاهرة للكدان الكاثوليك، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليليكية، بيانا بخصوص احتفالات ظهور العذراء في فاتيما.