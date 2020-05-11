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مسلسل فلانتينو الحلقة 18.. موعد العرض والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:46 م
فلانتينو
فلانتينو
مسلسل فلانتينو الحلقة 18.. موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل فلانتينو الحلقة 18 .. ننشر لكم تفاصيل وأحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 18 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة، حيث يشارك النجم "الزعيم" عادل إمام جمهوره مجددًا بعد غياب الموسم الرمضاني السابق، بعمل درامي كوميدي خلال رمضان الجاري.

مسلسل فلانتينو الحلقة 18
وكشفت تقارير أن النجم عادل إمام قبل عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 18 هو الفنان الأعلى أجرا في هذا الموسم الرمضاني، متربعًا على قائمة الفنانين الأعلى أجرًا، وعرضت أحداث مسلسل الزعيم عادل إمام متوقفة الأحداث عند الحلقة 18 المقرر عرضها اليوم.

عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 18 اليوم

وظهر النجم محسن منصور لأول مرة قبل مسلسل فلانتينو الحلقة 18 ويؤدي دور"العجماوي" طليق داليا البحيري، حيث ذهب رجاله لزيارته في السجن لإخباره بهروب فلانتينو وداليا البحيري بعدما قاموا باحتجازهما لمدة يومين، ما سبب حالة من الغضب لديه.

مسلسل فلانتينو الحلقة 18.. موعد العرض

ويعرض مسلسل فلانتينو الحلقة 18 عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسل فلانتينو الحلقة 18.. موعد العرض والقنوات الناقلة

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