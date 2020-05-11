الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

يأمل مسئولو نادي الزمالك في خطف صفقة مميزة من الأهلي والتي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معها في الصيف.





ويرغب الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم للفريق.





وسيبدأ مسئولو الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار ومسئولو بيراميدز خلال الفترة القادمة لضم اللاعب في أسرع وقت.





يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع رجب بكار في الصيف ولكن تراجع الفريق من الصفقة ليفسح المجال أمام الزمالك في إنهائها بشكل أسهل.



