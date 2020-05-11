Advertisements

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:06 م
الاهلي
الاهلي
يأمل مسئولو نادي الزمالك في خطف صفقة مميزة من الأهلي والتي يرغب المارد الأحمر في التعاقد معها في الصيف.

ويرغب الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم للفريق.

وسيبدأ مسئولو الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار ومسئولو بيراميدز خلال الفترة القادمة لضم اللاعب في أسرع وقت.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع رجب بكار في الصيف ولكن تراجع الفريق من الصفقة ليفسح المجال أمام الزمالك في إنهائها بشكل أسهل.

أخبار تهمك

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة في الأهلي بشأن عودة المايسترو

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

02:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟