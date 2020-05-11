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برلمانية: تعديلات قانون الأمراض المعدية تستهدف توسيع صلاحيات التعامل مع كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوي العاملة، بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب على القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تستهدف إحكام السيطرة على انتشار الفيروس وتوسيع صلاحيات وزارة الصحة في التعامل مع انتشار وباء كورونا.

وأوضحت عطوة في بيان لها، أن هذا المشروع دليل قوي على قدرة مجلس النواب على إخراج أفكار تشريعية قوية توازي قوة تشريعات الحكومة، منوهة أن تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع ستساهم في منع كافة الممارسات السلبية التي تصدر من قبل الأفراد في تعاملهم مع الأزمة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية النص على تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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