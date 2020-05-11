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كومباني يختار أفضل مدافع في التاريخ

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
تحدث البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، عن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكشف في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" لو سئلت عن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي، بالتأكيد سأختار فيرجل فان دايك".

وتابع:" الإشارات التي قدمها مع ليفربول ومن قبل مع ساوثهامبتون، تدل على وصوله لقمة مستواه، وسينجح في الوصول إلى أبعد من ذلك".

وواصل:" تمكن من احداث الفارق مع ليفربول من خلال تواصله مع عناصر الفريق، أو من خلال المستويات التي يقدمها".

وأتم:" ليفربول أصبح فريق مختلف للغاية بعد انضمام فان دايك، وحصلوا على العديد من البطولات، لذلك اخترته أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي".

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