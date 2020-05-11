كومباني يختار أفضل مدافع في التاريخ

تحدث البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، عن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي.





وكشف في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" لو سئلت عن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي، بالتأكيد سأختار فيرجل فان دايك".





وتابع:" الإشارات التي قدمها مع ليفربول ومن قبل مع ساوثهامبتون، تدل على وصوله لقمة مستواه، وسينجح في الوصول إلى أبعد من ذلك".





وواصل:" تمكن من احداث الفارق مع ليفربول من خلال تواصله مع عناصر الفريق، أو من خلال المستويات التي يقدمها".





وأتم:" ليفربول أصبح فريق مختلف للغاية بعد انضمام فان دايك، وحصلوا على العديد من البطولات، لذلك اخترته أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي".



