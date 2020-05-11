محافظ البحر الأحمر: استيفاء الضوابط بالكامل شرط الموافقة على استقبال السياحة الداخلية

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أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الإستعجال لفتح الفنادق السياحية لإستقبال السياحة الداخلية قبل استيفاء كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 25% بداية من منتصف مايو الجارى.



وأشار المحافظ إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي السياحة والصحة ومحافظة البحر الأحمر، لمراجعة تطبيق الاشتراطات والضوابط بكل دقة، وأنه في حالة مخالفة أي ضوابط أو عدم استيفاء هذه الاشتراطات بشكل كامل لن يتم منح الفندق التصريح بالموافقة على إستقبال السياحة الداخلية، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه الاشتراطات يتطلب مزيدًا من الوقت لتنفيذها بشكل كامل ودقيق، مشددًا على أن صحة أبناء المحافظة والعاملين في المنشآت السياحية تتصدر أولوياته.



أوضح المحافظ أن تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن ترتكز على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة منذ بداية الأزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الدولة بتعليق حركة السياحة ورحلات الطيران، رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن ذلك القرار إلا أن صحة المواطن أهم وأغلى من أي شئ آخر.



يذكر أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنانى عقد مساء أمس بحضور محافظ البحر الأحمر لقاء بمدينة الغردقة مع النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ورئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية أحمد الوصيف، ومستثمري البحر الأحمر، لبحث فتح الفنادق السياحية لإستقبال السياحة الداخلية منتصف مايو الجاري.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.



وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.