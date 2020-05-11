الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 5891 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وأشارت الصحة الجزائرية إلى تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507، موضحة ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 2841.



