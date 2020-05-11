سجل مُميز.. أرقام طارق حامد مع الزمالك هذا الموسم

تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري الممتاز، عودة منافسات المسابقة المحلية بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية مايو الجاري، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.





أرقام طارق حامد مع الزمالك

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام منتصف ميدان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طارق حامد خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-





- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك طارق حامد مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 10 لقاءات لم يسجل.





- بطولة دوري أبطال أفريقيا

على المستوى الافريقي شارك حامد مع الفريق الأول لكرة القدم في 8 لقاءات.





- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي شارك في لقاء وحيد ببطولة كأس مصر.





- السوبر المصري

شارك ولم يسجل وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي الغريم التقليدي.





- السوبر الأفريقي

شارك ولم يسجل وتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.



