Advertisements

سجل مُميز.. أرقام طارق حامد مع الزمالك هذا الموسم

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري الممتاز، عودة منافسات المسابقة المحلية بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية مايو الجاري، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام طارق حامد مع الزمالك
ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام منتصف ميدان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طارق حامد خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز
شارك طارق حامد مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 10 لقاءات لم يسجل.

- بطولة دوري أبطال أفريقيا
على المستوى الافريقي شارك حامد مع الفريق الأول لكرة القدم في 8 لقاءات.

- كأس مصر
وعلى المستوى المحلي شارك في لقاء وحيد ببطولة كأس مصر.

- السوبر المصري
شارك ولم يسجل وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي الغريم التقليدي.

- السوبر الأفريقي
شارك ولم يسجل وتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مصر طارق حامد الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

منذ أقل من ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

بشرى سارة في الأهلي بشأن عودة المايسترو

منذ أقل من ساعتين

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 6 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 10 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أرقام شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم

أرقام وليد سليمان مع الأهلي هذا الموسم

شيكابالا يواصل مسيرته المميزة مع الزمالك

أرقام حازم إمام مع الزمالك في الموسم الجاري

أرقام رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم

حارس عرين المنتخب.. أرقام محمد الشناوي مع الأهلي هذا الموسم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

02:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟