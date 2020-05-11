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البنك الأوروبي يطلق برنامج لدعم الشركات المصرية لمواجهة تأثيرات "كورونا"

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إطلاق برنامجه للاستجابة للتأثيرات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا في مصر بتقديم حزمة مالية لبنك " Q N B" الأهلي، لدعم الشركات المحلية.

ويعد هذا هو أول استثمار يتم في مصر في إطار "حزمة التضامن" التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتلبية احتياجات التمويل القصيرة الأمد للعملاء الحاليين. ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا ممتازا لبنك رخآالأهلي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفير القروض للشركات بتركيز خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه انخفاضا في نشاطها وايراداتها وأرباحها. وتشكل الشركات الصغيرة قطاعا مهما من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة أولوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما قرر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية زيادة سقف برنامج تمويل التجارة الحالي غير الملزم لبنك رخآ الأهلي بمقدار 100 مليون دولار أمريكي ، ليصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على صفقات الاستيراد والتصدير.

وبهذه المناسبة، قالت هايكه هارمجارت، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "فخورون جدا ببدء دعمنا السريع للاقتصاد المصري من خلال شراكتنا مع بنك "Q N B" الأهلي، إن هذه الحزمة المالية مهمة لصمود الشركات المصرية المحلية، إذ أنها توفر التمويل الضروري للغاية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبيرة والأعمال التجارية في خضم هذه الأزمة العالمية.

ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكريس جميع أنشطته لمكافحة الآثار الاقتصادية للأزمة، وهو على استعداد لتقديم دعم بقيمة21 مليار يورو خلال الفترة 2020-21.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6 مليار يورو في 115 مشروعا في البلاد.

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