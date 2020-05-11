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وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد طه
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها، وذلك ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية للسماح لفنادق البحر الأحمر باستقبال الزائرين المصريين بها بدءًا من منتصف مايو الجاري بنسبة ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وقام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة للضيوف ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة والذي أكد ايضًا على أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي اقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي اقرتها وزارة الصحة والسكان، وإن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)
وزير السياحة والآثار يتفقد عددًا من فنادق البحر الأحمر (صور)

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