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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
قامت العديد من الصحف الأوربية بتسريب مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا المقبلة والتي توقفت لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية والعالم.

وجاءت مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا المسربة كالتالي:
دور الـ 16 يوم 7 اغسطس المقبل بين نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني ومواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي ليون الفرنسي اما يوم 8 اغسطس سيواجه نادي برشلونة الاسباني نظيره نادي نابولي الإيطالي ويستضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتلعب مباريات ذهاب دور الربع نهائي يومي 11-12 اغسطس المقبل والاياب يومي 14-15 من الشهر نفسه اما ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا سيكون يومي 18-19 اغسطس والعودة في 21-22 اغسطس.

علي أن تكون المباراة النهائية يوم 29 أغسطس القادم في بمدينة اسطنبول التركية.

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