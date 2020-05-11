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مسلسل النهاية الحلقة 18.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:41 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية الحلقة 18.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

مسلسل النهاية الحلقة 18، ننشر لكم مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد، حيث يواصل النجم الكبير يوسف الشريف تألقه في العمل الدرامي الذي يشارك به في رمضان 2020 حيث نال إعجاب الكثيرين ليزداد البحث عن موعد عرض وتفاصيل مسلسل النهاية الحلقة 18 والمفترض عرضها اليوم.

مشاهدة مسلسل النهاية الحلقة 18

شهدت الحلقة السابقة لعرض اليوم من مسلسل النهاية الحلقة 18 تسارعًا كبيرًا، وسرعة في الأحداث، ومشاهد مترابطة تكشف عن العديد من الحقائق والمعلومات لتحتل مكانة كبيرة لدى الجمهور الذي يبحث عن الحلقة القادمة لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.

مسلسل النهايه الحلقه 18

يذاع مسلسل "النهاية" عبر فضائية ON  في تمام الـ10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في  2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.

مسلسل النهاية الحلقة 18.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

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