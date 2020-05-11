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أسعار النفط تتحول للارتفاع قبل نهاية التعاملات

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:05 م
أسعار النفط
أسعار النفط

استطاعت أسعار النفط التحول للارتفاع قبل نهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد اعلان السعودية اعتزامها خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل إضافي يوميًا، جنبًا إلى جنب مع التخفيضات التي وافقت عليها أوبك وحلفاؤها وبذلك يصل إجمالي الخفض إلى ما يقرب من 4.8 مليون برميل يوميًا دون مستوى الإنتاج القياسي في أبريل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة على إثر هذه الأنباء، لكنها قلصت مكاسبها حيث لا تزال هناك مخاوف حول تراكم المخزونات النفطية مع انخفاض الطلب العالمي على الخام وبالرغم من انخفاض الإنتاج النفطي على مستوى العالم.

كما أن هناك إشارات محتملة من اندلاع موجة ثانية من الإصابات بوباء كورونا، الذي أصاب نحو 4 ملايين شخص حول العالم، يقلق المستثمرين وسط اتجاه مزيد من الدول لإعادة فتح اقتصاداتها.

وكان الذهب الأسود سجل مكاسب تتجاوز 25 بالمائة في الأسبوع الماضي مع إشارات متزايدة حول خفض الإنتاج الأمريكي على خلفية استمرار نشاط التنقيب الأمريكي في التوقف إضافة إلى اتجاه الدول لتخفيف تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم يونيو بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة مسجلاً 24.87 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 25.58 دولار في الاتجاه الصاعد، و23.67 دولار في الاتجاه الهابط.

في حين عاود سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو الهبوط إلى مستوى 30.33 دولار للبرميل، بانخفاض 2.1 بالمائة بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى 31.47 دولار.

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