Advertisements

فايلر يستقر على عودة 3 لاعبين من معارين الأهلي

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعكف فايلر حاليًا على دراسة ملف لاعي الفريق المعارين للأندية المحلية واستقر بشكل مبدئي على عودة ثلاثة لاعبين والاستغناء عن لاعب واحد.

ورحب المدرب السويسري بعودة أكرم توفيق مجددًا بعد ظهوره بمستوى مميز خلال فترة إعارته مع فريقه بالموسم الجاري، وإمكانية تعويض حسام عاشور لاعب الفريق المنتهي عقده

كما استقر فايلر على استعادة محمد شريف من صفوف إنبي، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.


أخبار تهمك

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في الأهلي بشأن عودة المايسترو

منذ أقل من ساعتين

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك ينافس الأهلي على صفقة مميزة

منذ ساعة الا ربع

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 10 ساعات

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مهم من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 10 ساعات

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

02:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟