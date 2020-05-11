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أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا عقب اجتماع تشاوري عن بعد.



وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية.



وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.



وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية بالمنطقة الاقتصادية لقبرص ومياهها، كما أدانوا بتصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني.