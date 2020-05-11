مراسم سر الزيجة المقدس في كنيسة الأنبا شنودة بساحل طهطا في سوهاج بحضور ٦ أفراد (صور)

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في ظل الظروف التي تمر بها البلاد مع الالتزام بقرارات اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وأصدر حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا اشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعهما تعليمات بإقامة طقس اكليل الزواج في كنائس الإيبارشية، وذلك بحضور سته افراد كما هو متفق عليه مع تطبيق كافه الإجراءات الصحية الواجبه بكل حزم ودقة وتعليمات الوقاية والسلامه والحماية أثناء أقامه صلاه الاكليل المقدس.





وأقامت كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين للأقباط الأرثوذكس في قرية ساحل طهطا في سوهاج بإقامة طقس مراسم إكليل زواج لاحدى العروسين بدون حضور شعبي.



وبدأت المراسم بحضور،٦ أفراد فقط بخلاف الكاهن والشماس والمصورين، مع أخذ كل التدابير الإحترازية والوقائية ومنع التجمعات خوفًا من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وتأتي مراسيم اكيل الزواج للمرة الثانية في صعيد مصر عقب قرارات الكنيسة بغلق جميع ابواب الكنائس ووقف الصلوات والطقوس بها.



في زمن كورونا.. إقامة صلاة إكليل زواج بحضور 6 أشخاص بقنا



أقيمت صلاة إكليل زواج، أمس الأحد، بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس بمدينة أبوشوشة – شمال نجع حمادي محافظة قنا، لشاب يدعى "طانيوس صليب"، بقطن بقرية الشرقي سمهود غرب مدينة أبوشوشة.





يأتي ذلك بدون حضور شعبي ومراسم احتفال، وسط حضور 6 أفراد من المدعويين بالإضافة إلي كهنة الكنيسة والمصور.



ويُعد طقس إقامة صلاة إكليل الزواج الذي ترأسه القس بولس نطير والقس إبرأم جبرة، كهنة الكنيسة، المره الأولى في كنائس صعيد مصر بعد قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بغلق أبواب جميع الكنائس ووقف جميع الطقوس والصلوات بها، وذلك طبقًا لقرارات الدولة المتمثلة في وزارة الصحة بمنع التجمعات للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا الذي غزى العالم بأسره.





وخُليت مقاعد الكنيسة من الحضور ومراسم الاحتفال لاول مره خلف أبواب الكنيسة المغلقه، حيث أقيم مراسم طقس الإكليل بالكنيسة بعد ظهر أمس، حيث أن اعتاد الأقباط بإقامة الافراح والاكاليل في المساء قبل أزمة كورونا.

