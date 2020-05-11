_ خسائر شركات الطيران حول العالم"تعرف عليها"

_ بسبب كورونا.. شبح الأفلاس يهدد غالبية شركات الطيران حول العالم

بعد تفشي وباء كورونا و بالتحديد في فبراير الماضي سارعت دول العالم بأخذ الإجراءات الاحترازية وأول و لجأت إليه الدول تعطيل الملاحة الجوية و إلغاء جميع الرحلات الخاصة بها و لهذا السبب تكبدت شركات الطيران خسائر مالية كبيرة ، بل قامت بعض الشركات بإشهار إفلاسها .





وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي(إياتا) توقع أن تنخفض إيرادات شركات الطيران علي نحو 44% من العام 2019 جراء التشديد علي السفر و اغلاق معظم مطارات العالم .

وقد سجل مستوي الرحلات الجوية هبوطا حادامع بداية شهر ابريل الماضي بنسبة قدرت 80% عن العام 2019 و قام المدير العام للإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الكسندر دو جونياك بنشر توقعاته حول مستقبل شركات الطيران حول العالم رأي فيها أن شركات الطيران ستخسر حوالي 61 مليار دولار بحلول شهر أغسطس المقبل .

وفي نفس السياق دعا دو جونياك حكومات الدول بالتدخل السريع و ايجاد الحلول لهذه الأزمة خاصة وأن شركات الطيران تساهم في خفض معدل البطالة العالمي بنسبة3,6% .

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية"، في إطار الخدمات التي يقدمها لمتابعيه، تقرير خسائر شركات الطيران حول العالم.، كما يلي .

الصعيد المحلي

انخفض عدد المسافرين من وإلي مصر إلي 13 مليون مسافر و انخفضت إيرادات شركات الطيران المصرية 2,2مليار دولار و وضع 280,000 الف عامل تحت تهديد البطالة حسب تقارير "إياتا".

الصعيد العربي

فقد تم الغاء 12 مليون رحلة من وإلي دول الخليج و كانت الدولة الأكثر تضررا هي المملكة العربية السعودية فقد انخفض عدد المسافرين من و الي السعودية الي 35 مليون مسافر في ظاهرة لم يسبق أن شهدتها مطارات المملكة و خسرت تلك الشركات 7,2 مليار دولار و وضع 287,500 موظف تحت تهديد البطالة .

دول أوروبا

هي المتضرر الأكبر عالميا في مجال الملاحة الجوية حيث ألغت دول أوروبا 90% من الرحلات الجوية التي كانت مقررة في شهري مارس و ابريل فتم الغاء959الف و677 رحلة جوية من وإلي أوروبا و استبدالها بالشحن البري .

و في اميريكا أشهرت شركة اير لاينز air lines إفلاسها بسبب تقليص حجم رحلاتها بنسبة 95% و قامت ب تسريح العاملين بها وحتي وقتنا هذا ما زال نزيف قطاع الطيران حول العالم ساريا و قلصت معظم شركات الطيران اعداد العاملين بها .

كورونا يفاقم جراح الطيران حوال العالم والخسائر تتضاعف

"شركة إيرباص" خسائر بقيمة 481 مليون يورو في الربع الأول من العام

شركةَ صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" المنطقة الحمراء على إثر خسارتها 481 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري ما دفعها إلى وضع قضية الحفاظ على السيولة في أعلى سلم اهتماماتها إلى جانب تعليق الأنشطة غير الأساسية في عملها.

شركة"" Boeing تتكبد خسائر بقيمة 641 مليون دولار في الربع الأول





بلغت خسائر شركة "بوينغ" في الربع الأول من العام الجاري 641 مليون دولار متأثرة سلبا بانخفاض الطلب على الرحلات الجوية بسبب كورونا وبالعمل على إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا 737 ماكس

تقريرمركز CAPA للطيران الاستشاري

وفقا لتقريرمركز CAPA للطيران الاستشاري"، فإن معظم شركات الطيران في العالم ستفلس بحلول نهاية مايو/أيار ما لم تتدخل الحكومات.

وأضاف التقريرإنه"،هناك حاجة لعمل منسق من الحكومات والصناعة إذا أردنا تجنب كارثة"، مضيفاً: "الاحتياطيات النقدية تتناقص بسرعة مع توقف الأساطيل.

واكد إلكساندر دي جونياك رئيس اتحاد النقل الجوي "، إن شركات الطيران أنه في حالة عدم السيطرة علي هذه الجائحة و قدر الاقتصاد العالمي علي التعافي سريعا فإن الخسائر في مجال الملاحة الجوية ستبلغ 63 مليار دولار و هذه هي أقصي ما نحلم به.

وأضاف رئيس اتحاد النقل الجوي "،في تصريحات صحفية أن شركات الطيران ستحتاج إلى "إجراءات طارئة للتغلب على الأزمة"، وحث الحكومات على النظر فى تمديد خطوط الائتمان، وتخفيض تكاليف البنية التحتية وتخفيف الضرائب.