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مجموعة الشيخ منصور بن زايد تشتري فريق بلجيكي

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:46 م
الشيخ منصور بن زايد
الشيخ منصور بن زايد
كشف مجموعة سيتي لكرة القدم، المالكة لنادي مانشستر سيتي عن شرائها لفريق لوميل الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في بلجيكا، وذلك اليوم الإثنين.

وقال فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم، التي يستحوذ الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان على حصة الأغلبية فيها، في بيان: "هذا الاستثمار يشكل جزءا من استراتيجية طويلة الأجل للتواجد في دول بارزة في كرة القدم تلعب كرة جميلة وتطور المواهب".

وأضاف "جذبتنا ثقافة لوميل ومنشآت التدريب والتزامه بتطوير اللاعبين الشبان ونتطلع للتعلم من نهجهم ومساعدة النادي في التطور في الأشهر والسنوات المقبلة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن مجموعة سيتي، ستسدد ديون لوميل التي تبلغ 1.75 مليون جنيه إسترليني كجزء من الاتفاق.

وسيصبح النادي البلجيكي، تاسع فريق تشتريه المجموعة، وتشمل القائمة نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي، وجيرونا بدوري الدرجة الثانية الإسباني، بالإضافة إلى مانشستر سيتي.

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