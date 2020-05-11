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مفاجأة.. تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:01 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي

يستعد النادي الأهلي لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وينوي الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة ٣ مواسم قادمة مع بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق منذ توليه القيادة الفنية للأحمر.

كما اتفقت إدارة النادي الأهلي مع فايلر على زيادة قيمة عقده الجديد بنسبة ٥٪ ليحصل على مبلغ ١٦٠ ألف دولار بدلا من ١٢٠ ألف دولار.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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